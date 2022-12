O que esperar da quebra de silêncio de Bolsonaro

Jair Bolsonaro rompeu o silêncio nos últimos dias e voltou a falar com seus apoiadores, tradicionais destinatários da retórica de viés golpista que contesta o resultado das urnas. O presidente voltou a exaltar as Forças Armadas, falou em “último obstáculo ao socialismo” e soltou frases como “nada está perdido”. Mas nenhum bolsonarista de carteirinha ouvido pela coluna desde então acha que o presidente vai de fato aprontar alguma surpresa antes do fim do mandato.

“Ainda assim, eu ainda prefiro mil vezes ele falando que em silêncio”, disse um deles. No círculo próximo ao presidente, há quem tente até emplacar a tese de isso poderia acalmar um pouco a base mais radical, que já andava bem impaciente com toda a quietude dele. E tem que justifique que, se ele está falando, é porque está “mais conformado” com o resultado das urnas. Difícil saber.

+Leia também: Bolsonaro quebra o silêncio com um recado duro e enigmático