O que disse Jair Bolsonaro antes de embarcar para o Brasil

Logo antes de embarcar, o ex-presidente Jair Bolsonaro falou à CNN. A entrevista foi concedida no saguão do aeroporto, ainda nos Estados. Ali, ele falou um pouco sobre os planos para sua volta ao Brasil, após três meses em solo americano.

Primeiro, Bolsonaro buscou baixar as expectativas sobre sua atuação política. Disse textualmente: “Não vou liderar nenhuma oposição”. Ressaltando que não tem mandato, o ex-presidente avisou que vai trabalhar em conjunto com seu partido, mas desviou da ideia de que será uma espécie de antagonista do presidente Lula.

Bolsonaro explicou a decisão de sair do Brasil logo depois das eleições. Ele rasgou elogios aos Estados Unidos e disse que gostaria que os estados brasileiros fossem mais parecidos com a Flórida. Bolsonaro falou até de Covid. Disse que gostaria que o Brasil discutisse o tema como se faz lá nos Estados Unidos.

Também lamentou o 8 de janeiro e defendeu a punição dos responsáveis, com liberação dos inocentes. E deu alguns sinais do discurso que vai adotar daqui para frente. Criticou a formação do ministério de Lula e atacou propostas como o controle social da mídia, por exemplo.

