O que Dilma Rousseff pensa da chapa Lula-Alckmin

Numa conversa recente, Dilma Rousseff comentou com um amigo o que achava da possível chapa presidencial unindo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao ex-governador Geraldo Alckmin. A ex-presidente comparou Alckmin a Michel Temer, seu próprio vice que assumiu no seu lugar após o processo de impeachment.

Ela disse achar que toda a conversa a esse respeito é um grande erro. E engatou: “Só não acho pior que essa história do PT com a Marta”. Marta Suplicy votou a favor do impeachment de Dilma, chegou a se filiar ao MDB e agora age para se reaproximar do antigo partido, com um empurrãozinho do ex-presidente Lula.

