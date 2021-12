O que Alckmin tem ouvido de aliados sobre uma chapa com Lula

Quem conversou nos últimos dias com o ex-governador Geraldo Alckmin diz que ele prometeu que não vai demorar muito mais para anunciar seu futuro político. Mas até agora o tucano mantém o suspense. Um desses interlocutores afirma que a pressão sobre o ex-governador aumenta a cada dia para que ele abandone a conversa para ser vice do ex-presidente Lula. Teve gente, afirma esse aliado, que disse ao tucano que teria vergonha de sair na rua, se for para explicar uma aliança com o PT.

Mas há quem diga também que Alckmin encantou-se com algumas pequisas que mostram um crescimento significativo de Lula em São Paulo, quando o nome do petista vem associado ao do ex-governador. E que não acha em nada ruim a ideia de morar no Palácio do Jaburu. A aposta dos mais próximos é que a resposta sai ainda nesta semana.