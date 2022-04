O que ainda falta para a chapa Lula-Alckmin sair do armário?

Alçado à condição de “companheiro”, o ex-governador Geraldo Alckmin foi formalmente indicado hoje como vice do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O acordo já está mais que sacramentado desde que Alckmin aceitou se filiar ao PSB, no fim do mês passado. Mas o PT ainda mantém a aliança dentro do armário.

O motivo disso, segundo interlocutores do ex-presidente, é que Lula planeja uma guinada mais forte da campanha na direção do centro. Por isso, antes de anunciar oficialmente a chapa com Alckmin, o petista considerava importante fortalecer o diálogo com a base histórica do PT e com movimentos sociais.

De qualquer forma, ainda existem algumas pendências para que a dupla vá para a rua. A principal delas é formalizar a chapa dentro do PT. Desde o início das conversas, muita gente no partido do ex-presidente torceu o nariz. Um grupo liderado por nomes como Rui Falcão e José Genoino chegou a apresentar um abaixo-assinado contra o acordo. Outros nomes relevantes na legenda eram declaradamente contrários à aliança, como o ex-ministro José Dirceu e a ex-presidente Dilma Rousseff.

Mas, se tem uma coisa que todo mundo sempre soube dentro do PT, é que se Lula quer, Lula faz. Parte da demora em anunciar a chapa teve de fato a ver com o trabalho que foi feito dentro da legenda para barrar as divergências e enquadrar os descontentes.

O mais provável, neste momento, é que o nome de Alckmin seja agora submetido ao Diretório Nacional do PT. Havia uma ala da legenda que defendia que o assunto fosse discutido no Encontro Nacional petista, instância máxima do partido. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, chegou a se comprometer a convocar o Encontro. Mas prevaleceu a avaliação de que uma votação no diretório seria muito mais fácil de controlar. Ali, Lula manda com ainda mais tranquilidade.