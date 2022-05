O que ainda empaca a troca no comando da comunicação de Lula

Já se fala no assunto há semanas, mas até agora nada de o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializar a troca de comando na comunicação da campanha presidencial. Algumas conversas avançaram nesta semana, com o objetivo de bater o martelo na substituição de Franklin Martins. Mas quem acompanha o assunto de perto diz que ainda existem algumas pendências a serem resolvidas.

O nome de Edinho Silva está na boca do gol. Mas alguns setores da legenda ainda demonstram preocupação com a possibilidade de o ex-ministro de Dilma Rousseff se licenciar da Prefeitura de Araraquara. Acham que isso pode acabar servindo de munição para adversários. Lula indicou que quer mesmo o ex-chefe da Secom no posto.

A ideia de desfalcar a campanha de Fernando Haddad, na qual Edinho vinha coordenando o programa de governo, está mais que superada. O próprio ex-prefeito já declarou a quem quiser ouvir que a prioridade é a campanha de Lula. Além disso, já é certo que outros nomes fortes do time estadual, como Emidio de Souza, ficam onde estão.

Algumas ideias seguem sendo avaliadas, como uma espécie de coordenação compartilhada de comunicação. Edinho poderia dividir a tarefa com o atual secretário de Comunicação, Jilmar Tatto, ou com o ex-presidente do partido, Rui Falcão. Se tudo der errado, Falcão, que já fazia parte do comitê de campanha de Lula, deve ganhar força no grupo.

De qualquer forma, a avaliação é que o martelo só vai mesmo ser batido a partir da semana que vem, depois do lançamento oficial da campanha presidencial petista. Lula será estrela de um megaevento no sábado agora, em São Paulo. Só depois disso o time petista deve se reunir para acertar todas as pendências em relação a esse assunto.

