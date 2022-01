O que a megaestrutura de campanha de João Doria diz sobre sua candidatura

Quem esteve no imóvel que vai abrigar o comitê de campanha de João Doria, na Avenida Brasil, um dos endereços mais nobres de São Paulo, saiu impressionado. Será sem dúvida uma “megaestrutura”, com capacidade de abrigar “pelo menos umas duzentas pessoas”, segundo um interlocutor do presidenciável tucano.

E isso tem significado, de acordo com o aliado: “Quem monta uma estrutura desse tamanho está dando um recado claro: não há a menor possibilidade de ele desistir de ser candidato”.

Leia também: Um jogo no qual Lula só ganha e Geraldo Alckmin só perde