O que a campanha de Lula espera da nova pesquisa Datafolha

A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aguarda ansiosamente os números da nova pesquisa Datafolha, que serão publicados hoje à noite. O time petista quer medir um eventual impacto do discurso do presidente Jair Bolsonaro no 7 de setembro sobre os eleitores indecisos.

Em geral, a tese de que deve ter havido efeito favorável ao presidente. Mas, se os ventos ajudarem Lula, não a ponto de abrir uma tendência sólida de movimentação do eleitorado na direção do antipetismo.