O primeiro passo de Eduardo Leite rumo a 2026

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, deu o primeiro passo para se firmar como presidenciável do PSDB em 2026, ao aceitar se tornar o próximo presidente do partido, como noticiou a Folha de S. Paulo. Leite não assumirá de imediato. Mas fará com tempo de sobra para aproveitar uma vitrine nacional e preparar o caminho para a próxima corrida ao Palácio do Planalto.

No PSDB, entretanto, a tese é que vai ser difícil Leite saber exatamente qual partido vai comandar . Primeiro, porque o PSDB paulista anda cada vez mais afeito ao bolsonarismo e ao governo de Tarcísio de Freitas. Segundo, porque segue em discussão na legenda uma possível fusão com outros partidos, como o Cidadania.