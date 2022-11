A contestação seletiva do PL sobre o resultado da eleição

Se não havia surpresa sobre o que viria no relatório do PL sobre as urnas eletrônicas, é inequívoco que o partido forçou a mão ao ser para lá de seletivo em seus questionamentos. A legenda do presidente Jair Bolsonaro, pela voz de Valdemar Costa Neto, apontou supostas irregularidades em urnas eletrônicas produzidas antes de 2020. Argumentou que não haveria como atestar a legitimidade do processo. Pediu que seja revista a contabilização desses votos, jogando sombra no resultado da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva.

Tudo isso só sobre o segundo turno. Quando tantos deputados, senadores e governadores do PL já estavam com sua eleição garantida. Sobre a primeira etapa de votação, melhor deixar tudo como está. O presidente do PL nem sequer abriu para perguntas de jornalistas, que compareceram até o local do pronunciamento com a expectativa de que pudessem tirar dúvidas sobre o documento.

As declarações do próprio Valdemar Costa Neto expunham um certo constrangimento do presidente do PL, com direito a negativas de que a apresentação do relatório seria uma tentativa de contestar o resultado das urnas. Não à toa, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, reagiu em questão de minutos, dando ao PL 24 horas para contestar também o primeiro turno.

Mas a seletividade do pronunciamento de hoje faz perfeito sentido quando se observa a estratégia do governo Bolsonaro. Afinal, isso basta para criar um fato novo para manter mobilizada a base que ainda resiste e se mantém fiel ao presidente.

Continua após a publicidade