O plano de Rodrigo Garcia para tentar encolher Tarcísio de Freitas

Aliados de Rodrigo Garcia admitem nos bastidores a preocupação com o desempenho do ex-ministro Tarcísio de Freitas nesta largada da corrida ao Palácio dos Bandeirantes. O governador e o ex-ministro, este último candidato do presidente Jair Bolsonaro, estão empatados em segundo lugar, com 13% das intenções de voto, de acordo com a última Datafolha.

Mas o time do governador acha que dá para forçar um encolhimento do rival já nas primeiras semanas da campanha oficial. A primeira aposta é na propaganda eleitoral, fundamental para reduzir o índice de desconhecimento de Rodrigo Garcia. O tucano também deve reforçar o discurso em favor da polarização com o PT, na esperança de reforçar a tradicional oposição com o PSDB em São Paulo.