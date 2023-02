O plano de ministros do STF para pôr freio em Bolsonaro na volta ao Brasil

Com a aproximação da data anunciada para a suposta volta de Jair Bolsonaro ao Brasil, passou a circular nos corredores do Supremo Tribunal Federal (STF) a tese de que o ex-presidente vai fazer de tudo para retomar o clima de confronto com a Corte. Ministros ouvidos pela coluna avaliam que Bolsonaro, se de fato voltar, vai puxar novas brigas com magistrados – em especial Alexandre de Moraes – e tentará explorar politicamente o debate sobre uma possível prisão.

A tese é que Bolsonaro vai vender a ideia de que está sendo perseguido nos inquéritos que apuram os atos golpistas de 8 de janeiro. Por isso, há na Corte o entendimento de que o melhor é não alimentar essa discussão, que só interessaria ao próprio Bolsonaro neste momento. Sem contar que muitos ministros concordam que há pouco elementos jurídicos para justificar neste momento a ideia de prender o ex-presidente. O melhor, diz um ministro, é olhar para a Justiça Eleitoral, onde há elementos mais consistentes para sustentar a inelegibilidade.

Bolsonaro, de fato, já vem alimentando a tese de que está sendo perseguido, enquanto segue em seu refúgio nos Estados Unidos. Alguns aliados até ironizam a possibilidade de os inquéritos alcançarem o ex-presidente, sob o argumento de que ele seria transformado numa espécie de mártir. E, assim, ganharia a oportunidade de mobilizar como nunca sua base de apoio mais radical.

Não há nada certo por enquanto, mas aliados dizem que tudo aponta mesmo para um retorno de Bolsonaro ao Brasil agora no início de março. Antes disso, ele deve participar da Conferência da Ação Política Conservadora (CPAC na sigla em inglês), evento conservador no qual deve estar presente também o ex-presidente americano Donald Trump.

