O plano de Haddad para a nova regra fiscal

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, abriu a semana mergulhado nas últimas articulações para a votação do novo arcabouço fiscal, que deve ser votado na quarta-feira na Câmara dos Deputados. Em clima de otimismo, o ministro se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e pretendia alinhar os últimos ajustes no texto com o relator Cláudio Cajado (PP-BA). A negociação final para a votação da nova regra fiscal na Câmara é tema do Giro VEJA desta segunda-feira.

