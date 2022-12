O plano da oposição para dar uma canseira em Lula na votação da PEC

A aprovação da PEC da Transição na Câmara dos Deputados já está mais que garantida. A negociação em torno do texto-base está perfeitamente amarrada, pelas mãos do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Ainda assim, os partidos que farão oposição ao futuro governo Lula estão decididos a dar algum trabalho ao presidente eleito no plenário.

Todos os esforços estarão concentrados na apreciação do destaque que propõe a redução do tempo de duração da licença para gastar de dois anos para um. Serão apresentados também diversos outros destaques, como a redução do valor que ficará liberado do teto de gastos. Mas o prazo é a prioridade.

Mas, no fim das contas, ninguém base do presidente Jair Bolsonaro tem a intenção de dificultar demais a votação. A PEC vai passar, a tempo de permitir que o Orçamento de 2023 seja votado já na semana que vem.