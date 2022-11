O plano da equipe de Lula para não assustar o mercado

A minuta da chamada PEC da Transição, apresentada ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, combina a liberação de recursos para o Bolsa Família e o aumento real do salário mínimo com medidas que seus aliados descrevem como “estruturantes”.

Foram incluídas, por exemplo, sugestões de investimentos em setores como a Construção Civil, com a retomada do programa Minha Casa Minha Vida. É uma forma, segundo aliados de Lula, de aliviar uma eventual reação negativa do mercado a um furo maior que o esperado no teto de gastos.

“Se o furo vai ser grande, é importante que seja com algo que vai estimular a economia, gerar emprego”, disse um petista à coluna.

Lula está desde cedo reunido num hotel em São Paulo com integrantes da equipe de transição. Nos bastidores, há várias versões sobre qual seria o valor ideal da licença para gastar que será viabilizada pela PEC, partindo de R$ 100 bilhões até perto de R$ 200 bilhões. Lula é quem vai bater o martelo.