A promessa da campanha de Bolsonaro de empatar com Lula na reta final

A apenas 11 dias do segundo turno, a campanha do presidente Jair Bolsonaro segue negando algumas das principais pesquisas de intenção de voto e difunde teorias sobre a grande surpresa que virá nas urnas para o petista Luiz Inácio Lula da Silva. A tese é que estaria em curso uma espécie de disparada silenciosa do presidente, ignorada por institutos como Ipec e Datafolha. E, com isso, afirmam, Bolsonaro e Lula estariam no caminho para chegar ao dia 2 de outubro, pelo menos, em pé de igualdade.

Aliados de Bolsonaro se apoiam em números como os do Paraná Pesquisas. Ontem, o instituto trouxe um novo levantamento, que mostra Lula com 40,1% das intenções de voto, contra 36,4% de Bolsonaro. Ali, os dois estão em empate técnico. O Datafolha planeja uma nova pesquisa para amanhã. Mas os números da semana passada mostravam Lula com 45% e Bolsonaro com 33%.

O plano, disse à coluna um interlocutor do presidente, é repassar uma mensagem clara à militância: todos institutos que mostram uma distância maior entre Lula e Bolsonaro devem ser ignorados. Isso vale especificamente para o Sudeste. É ali, disse o aliado, que estão os colégios eleitorais elencados como altamente estratégicos para a reta final da campanha no primeiro turno: São Paulo e Minas Gerais.

