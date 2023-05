O PL das Fake News e o primeiro grande fiasco de Lula

Ao adiar ontem a votação do Projeto de Lei das Fake News, a Câmara dos Deputados evidenciou o que já se desenhava há algum tempo nos corredores em Brasília. Retomar a articulação de um projeto tão polêmico, capaz de mexer com tantas forças políticas e econômicas, seria sem dúvida um primeiro grande teste do governo no Legislativo. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fracassou.

Desde a votação que aprovou a urgência do PL das Fake News, na semana passada, os sinais da fragilidade do presidente se faziam evidentes. Quando analisado o posicionamento de cada bancada, ficava cristalino ali que o votos favoráveis não vinham de Lula e de seu projeto político. Afinal, ninguém acharia que o Republicanos, por exemplo, teria repentinamente feito votos massivos de fidelidade ao PT.

Então, por que trazer um tema tão controverso para o debate neste momento? Foi, sem dúvida, uma demonstração de força tanto para o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). A guerra que tomou forma em poucas horas contra as big techs mostrou que qualquer placar favorável ao governo é capaz de se dissipar rapidamente sob pressão. Falta firmeza. Falta fidelidade.

O recado que fica para o presidente é sombrio. Até porque toda a sua pauta econômica está baseada, neste momento, em um único projeto que demanda aprovação no Congresso: o novo arcabouço fiscal. O que fica da discussão de ontem no Congresso é uma sensação de que, para conquistar esses votos, o governo vai ter que ceder. Aquele conhecido cheiro de toma-lá-dá-cá no ar.