O pito de Lula em líderes mundiais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou sua visita à França, nesta sexta-feira, para passar uma espécie de pito em líderes mundiais. Ao discursar durante a Cúpula sobre Novo Pacto de Financiamento Global, Lula chamou de “ameaça” as exigências da União Europeia para firmar um acordo com o Mercosul. Lula também fez um discurso contra a desigualdade, afirmando que “não é possível que numa reunião entre presidentes de países importantes” essa palavra não apareça. Lula falou sobre temas que vão da questão climática ao combate à miséria. A visita do presidente brasileiro à Europa e a capa de VEJA sobre o julgamento de Jair Bolsonaro no TSE são temas do Giro VEJA.

