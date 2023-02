O pedido de Lula que irritou parte da velha guarda do PT

A decisão tomada no começo da semana pelo PT de prorrogar o mandato da atual direção partidária ainda deixa muita gente de cara feia dentro da legenda. Em especial, na velha guarda do partido. A avaliação é que a extensão do mandato de Gleisi Hoffmann como presidente nacional da sigla esvazia uma tradição de democracia interna e de renovação do comando partidário.

Mas foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quem mandou que Gleisi ficasse no cargo. E ninguém nem sonha em criar problema com o chefe. Com isso, Gleisi ficará fora do governo até 2025.

Mesmo com alguns descontentes na legenda, ninguém discute mais que Gleisi é atualmente uma das conselheiras mais fortes do presidente.