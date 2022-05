O papel que Renan Calheiros espera ter num eventual governo Lula

Cabo eleitoral de primeira hora do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Renan Calheiros nega que seu plano seja retornar ao comando do Congresso Nacional, caso o petista saia vitorioso das urnas em outubro. Entrevistado desta semana do Amarelas On Air, o emedebista, um dos líderes do MDB que comandam uma dissidência à candidatura de Simone Tebet (MDB-MT), afirma que enxerga outras formas de contribuir com um eventual novo governo.

“Eu não quero voltar a ser presidente do Congresso Nacional. Quero cumprir tarefas, contribuir onde for, onde for necessário eu contribuir”, disse Renan. “Eu, sinceramente, não gostaria de conduzir um projeto de poder novamente no Legislativo. Prefiro contribuir em outras circunstâncias.”

