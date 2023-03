O papel de Lula na briga entre dois de seus maiores ministros

Quem é próximo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva coloca na conta do chefe a queda de braço que se formou entre os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e o da Casa Civil, Rui Costa. Lula, diz um interlocutor, vem “mantendo Haddad na caixinha”. Ao mesmo tempo, empodera Costa cada vez mais.

Entre os exemplos de atitudes do presidente que contribuíram para encolher Haddad está o tratamento dado ao ministro no impasse sobre o novo arcabouço fiscal. Lula tirou do ministro o protagonismo sobre decisões da nova regra no momento em que anunciou sozinho, durante uma entrevista, que nada sairá antes de abril. Apesar de todo o esforço do ministro para que tudo se resolvesse nesta semana.

Costa, por sua vez, foi validado publicamente pelo chefe há pouco tempo. Foi para referendar o auxiliar que o presidente deu uma bronca pública em seus ministros, avisando que nenhum projeto deveria ser anunciado sem antes passar pelo crivo da Casa Civil. Lula, segundo um interlocutor próximo, está “satisfeitíssimo” com o desempenho do ministro.