O otimismo de Ricardo Barros sobre as votações de 2022

Todo mundo sabe que a eleição já começou, mas o líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (PP-PR), diz que ainda tem esperança de votar algum projeto relevante no Congresso antes de os candidatos mergulharem de vez na campanha. Barros fez uma primeira reunião com o presidente Jair Bolsonaro e agora diz que vai consultar líderes partidários sobre quais propostas têm alguma chance de andar.

“Até 4 de abril não terminou sequer o prazo de filiação de quem quer disputar. Ainda dá tempo de votar muita coisa”, disse Barros à coluna nesta manhã.

Barros não quer elencar prioridades enquanto não concluir a consulta aos líderes partidários. Mas é certo que o Congresso terá que lidar com a pressão de Bolsonaro de fazer andar alguns pontos da tal pauta de costumes, como forma de dar uma satisfação para sua base eleitoral.

Existe na equipe econômica também a vontade de aprovar algum ponto ligado à questão tributária. Até para tentar aliviar o fato de o governo ter empacado na aprovação de reformas prometidas lá atrás. Ou seja, quanto maior a chance de impactar na eleição, maior a chance de ir para votação.

