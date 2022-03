O novo recado de Sergio Moro aos partidos da terceira via

Sergio Moro mandou mais cedo um novo recado aos demais partidos que discutem uma terceira via na corrida presidencial. Sobre a disposição de retirar a candidatura lá adiante, em nome de uma união do centro, o ex-ministro cobrou reciprocidade do resto do grupo.

“Se as pesquisas apontarem um candidato mais competitivo que eu, não tenho nenhum problema (em retirar a candidatura). Mas, hoje, vou dizer que, em julho, é o que eu acredito, ainda serei o candidato mais competitivo da terceira via. E aí eu gostaria de ver o movimento contrário. Porque ou é para valer e se quer uma terceira via nesse País, se tem uma motivação em cima do candidato mais competitivo, ou é conversa fiada”, afirmou.

Moro falou num encontro na Associação Comercial do Rio de Janeiro. Ele confirmou ter conversado recentemente com Simone Tebet (MDB) e com Luciano Bivar (União Brasil). Não citou o governador João Doria. Mas voltou a dizer que não pode abrir mão da candidatura por outro nome que tenha 1% ou 2% nas pesquisas.

