O novo recado de Lula sobre a política fiscal

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva reforçou nesta quinta-feira o discurso de que vai governar dando atenção aos mais pobres. Nem que isso signifique baixar a política fiscal na lista de prioridades. O recado foi dado mais uma vez na festa de Natal dos catadores de material reciclável, item tradicional na agenda de fim de ano do presidente eleito.

“A gente não cuida do pobre se a gente ficar olhando os dados estatísticos. Se a gente ficar olhando a política fiscal do governo. Se a gente ficar olhando o Orçamento da prefeitura. Se a gente ficar olhando o Orçamento do Estado. Sempre haverá uma prioridade”, disse Lula.

Lula, como era de se esperar, exaltou o discurso de que os mais pobres foram abandonados pelo governo do presidente Jair Bolsonaro e comprometeu-se a abrir novamente as portas do Palácio do Planalto para os catadores. Segundo o petista, quem hoje é tratado como “vagabundo” vai ter atenção no novo governo. “Vagabundo é quem não olha para essas pessoas com coração.”

Lula disse que vai governar para todos os brasileiros, mas que dará preferência aos que “perderam o direito de serem tratados como seres humanos”. O presidente eleito foi acompanhado por nomes como o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffman.

