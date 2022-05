O novo recado de João Doria a seus desafetos no PSDB

Giro VEJA: 11 de maio

O novo passo de Bolsonaro para se descolar da crise nos combustíveis

Dias depois de um novo aumento nos preços do diesel, o presidente Jair Bolsonaro deu um passo à frente em seu plano para se descolar da crise dos combustíveis. O governo anunciou nesta quarta-feira a demissão do agora ex-ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque. E deu uma cara nova para a pasta, com a chegada do até então secretário do Ministério da Economia Adolfo Sachsida. A troca e a nova pesquisa Genial/Quaest são os temas do Giro VEJA desta quarta.