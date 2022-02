O novo plano para o lançamento oficial da candidatura de Lula

O time do ex-presidente Lula já começou a discutir os detalhes do novo plano para anunciar oficialmente a candidatura presidencial. O petista desistiu de formalizar a entrada na corrida no aniversário do PT, por conta das restrições impostas pela nova onda de Covid-19, e agora trabalha com a ideia de um evento híbrido. O ex-presidente, os principais líderes do PT e altos dirigentes de partidos aliados devem participar presencialmente. Mas a ideia é restringir o ato a poucas pessoas e manter a transmissão pelas redes sociais.

Ainda está em discussão se o lançamento será dissociado do anúncio do vice na chapa, com Geraldo Alckmin tido como certo para a vaga, segundo interlocutores do ex-presidente. Há quem defenda a ideia de realizar um pouco mais adiante um ato maior, para dar mais mais visibilidade à aliança. O lançamento oficial da candidatura ainda não tem data certa para acontecer. Mas o mais provável é que fique para a segunda quinzena de março.

