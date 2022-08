O novo papel de Eduardo Leite na corrida presidencial

Eduardo Leite ficou a ver navios nos seus planos de disputar a Presidência, mas a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva reserva ao tucano um possível papel de destaque nas negociações do segundo turno. Há no entorno do petista a avaliação de que Leite poderia ser o principal interlocutor de uma negociação com o PSDB para a segunda etapa de votação.

Embora tenha ficado em segundo plano neste momento, o plano do PT continua sendo unir forças com tucanos para derrotar o presidente Jair Bolsonaro. A ideia, como mostrou a coluna em maio, é que essa aproximação passe por figuras históricas do tucanato, como José Serra e Fernando Henrique Cardoso.