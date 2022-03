O novo pacote de bondades de Bolsonaro e o plano da reeleição

O governo do presidente Jair Bolsonaro está finalizando os últimos preparativos do pacote de bondades que deve ser anunciado na próxima quinta-feira, com o objetivo de estimular a economia. Uma das medidas confirmadas nesta terça-feira é a antecipação do decimo-terceiro salário dos aposentados e pensionistas do INSS, uma receita que já foi usada em 2020 e 2021 para aumentar a circulação de dinheiro e estimular o consumo. Bolsonaro apoia grande parte da sua estratégia de reeleição na retomada da economia, após o auge da pandemia da Covid-19. Mas o governo vem se mostrando cada vez mais preocupado com a escalada dos preços e os efeitos da turbulência internacional no Brasil. O novo pacote econômico de Bolsonaro e as últimas conversas de Eduardo Leite sobre a corrida presidencial são os temas do Giro VEJA.