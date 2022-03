O novo diagnóstico do time de Lula sobre a corrida presidencial

Os sinais de recuperação do presidente Jair Bolsonaro nas pesquisas já começam a se refletir no diagnóstico feito pelo time do ex-presidente Lula para a corrida presidencial. Lula já vinha avisando ao PT faz tempo que não acreditava em vitória no primeiro turno, mas a legenda continuava em cima do salto alto. Ou melhor, se equilibrando no salto agulha. Agora, finalmente, parece que a ficha caiu.

Lá atrás, a preocupação do time petista era que Bolsonaro estava caindo rápido demais nas pesquisas. Agora, chegou a hora de segurar a retomada do presidente. Por isso, as próximas semanas serão dedicadas a um embate mais direto entre ele e Bolsonaro. Até agora, Lula vem jogando na sua zona de conforto. Se concentra em temas como a agenda internacional e concede entrevistas para veículos simpáticos a sua candidatura.

Temas como o social podem começar a aparecer com mais frequência no discurso do petista. A ideia é fazer frente ao respiro dado à candidatura de Bolsonaro pela consolidação do Auxílio Brasil, programa que substituiu o Bolsa Família, e por obras do governo federal pelo país afora.

