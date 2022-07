‘O monstro saiu da lagoa’, diz Edinho Silva sobre assassinato de petista

Um dos responsáveis por coordenar a comunicação da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, defende o rigor das investigações do assassinato do guarda civil e dirigente do PT em Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda, morto a tiros por um bolsonarista no fim de semana. Segundo ele, o episódio não pode ser tratado como um caso isolado.

“Uma coisa é fazer de uma morte um episódio eleitoral. Mas a morte do Marcelo Arruda é muito mais do que isso. Ela significa que o monstro saiu da lagoa”, disse Edinho à coluna, acrescentando que o discurso do ódio e a defesa do armamento da população alimentaram “algo maior que o controle das instituições”. “Marcelo é vítima desse monstro. O bolsonarismo é maior que o Bolsonaro.”

