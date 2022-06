O mais novo cabo eleitoral de Simone Tebet no PSDB

O governador Rodrigo Garcia (PSDB) já enxerga a ideia de uma candidatura do PSDB à Presidência como coisa do passado e se mostra disposto a entrar de vez na lista de cabos eleitorais da senadora Simone Tebet. Mais do que isso, ele fala até mesmo em trazer de volta o União Brasil para as negociações com os partidos que pretendem se apresentar como terceira via na corrida presidencial.

Tanto o MDB quanto o União Brasil decidiram caminhar com Garcia em São Paulo. Nascido da fusão do DEM – antigo partido do governador – com o PSL, o União Brasil já diz faz um tempo que não quer mais saber de conversa. Lançou Luciano Bivar para a disputa e largou mão das conversas com MDB, PSDB e Cidadania. Mas Rodrigo Garcia diz que não perdeu a esperança e se dispõe a ajudar no diálogo.

Confira a entrevista de Rodrigo Garcia ao Amarelas On Air desta semana: