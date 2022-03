O inacreditável evento só de homens para falar sobre mulheres na política

À primeira vista, a conclusão óbvia de qualquer alma sensata deveria ser a de que o anúncio de um evento do Grupo Voto pensado para comemorar o Dia Internacional da Mulher era algum tipo de meme ou fake news. Não era, a notícia era real mesmo. Na foto, uma lista gabaritada de autoridades para tratar da participação feminina na política: o presidente Jair Bolsonaro; o presidente da Câmara, Arthur Lira; os ministros Paulo Guedes e Tarcísio de Freitas; e o vice-governador Rodrigo Garcia. E só.

+Leia também: Bolsonaro diz que mulheres estão praticamente integradas à sociedade

O raciocínio por trás da imagem de divulgação do evento é um só: cabe aos homens dizer como deve se dar a participação das mulheres na política. São eles os maiores entendidos no assunto. São eles que sabem o que é preciso fazer. E cabe às mulheres ouvir e aprender.

Quem entende como se dá a organização desse tipo de evento (esta colunista trabalhou por alguns anos em Comunicação Corporativa) sabe que uma ideia como essa passa por inúmeras instâncias antes de sair do papel. Primeiro, a sugestão é discutida dentro da própria instituição. Até por envolver autoridades tão relevantes, passa pelo crivo de analistas, coordenadores, gerentes, diretores.

Todos os detalhes também precisam ser submetidos às assessorias dos convidados, que avaliam as vantagens e desvantagens da sua participação. É rotineiro que todos queiram saber quem serão os demais participantes, até para entender qual será o papel de cada um no evento. O assunto é submetido a várias equipes – muitas vezes numerosas – em diversas reuniões.

Continua após a publicidade

Uma vez acordados os detalhes, é dada a ordem à equipe de marketing comece a colocar o evento de pé. Cabe a esse time confeccionar as peças de divulgação. A área de design faz um primeiro esboço, submete a sua chefia, que consegue a aprovação de instâncias superiores. O material, então, segue para publicação, passando novamente por diversas pessoas.

Tudo isso nos leva à conclusão óbvia de que a premissa de cabe aos homens falar sobre participação feminina na política e cabe às mulheres o papel de ouvintes encontrou respaldo em dezenas e dezenas de pessoas. Ou, pelo menos, passou batido por elas. Naturalmente, muitas não notaram o viés, porque o preconceito em relação ao tema está tão enraizado que passa despercebido. Talvez alguém tenha notado. Se falou, não foi ouvido.

+Veja também: Se dependesse das mulheres, não haveria guerras no mundo, diz Bolsonaro

Não significa que as autoridades convidadas para tratar do tema tenham sido advertidas de como essa divulgação se daria. Pelo contrário. É fato que, na maioria das vezes, o convidado nem sequer toma conhecimento dos detalhes do processo. Confia na sua equipe. O vice-governador Rodrigo Garcia, por exemplo, foi às redes para dizer que estaria acompanhado de mulheres do secretariado paulista e que não debateria esse tema apenas com homens.

O simples fato de a lista de cinco palestrantes (os principais que sejam) ser composta apenas de homens já seria suficiente para gritar aos olhos mais sensatos. Imaginem, agora, por quantos outros pares de olhos essa imagem passou sem freio antes de chegar às redes sociais.