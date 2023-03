O impasse nas comissões e a irritação do governo com o União Brasil

Apesar das negociações conduzidas nos últimos dias, ainda segue em impasse o processo de instalação de várias comissões permanentes no Senado, previsto para esta quarta-feira. A disputa pelo comando de colegiados estratégicos tem a ver com um ganho de poder na Casa. E um partido anda deixando o governo de cabelo em pé: o União Brasil.

“É incrível como eles têm muito mais fome do que entrega”, disse à coluna um parlamentar com trânsito livre no gabinete do presidente Lula. O União Brasil, lembrando, controla três ministérios, viu seus ministros virarem alvos de denúncias e até agora não entregou a Lula a garantia de que vai apoiar o governo no Congresso.