O impacto da cirurgia de Lula no dia a dia do governo

Aliados do presidente Lula avaliam que a cirurgia no quadril à qual ele será submetido nos próximos meses tem mais chances de ajudar do que de atrapalhar o dia a dia do governo. A tese por trás desse raciocínio é que o presidente será obrigado a frear a agenda de viagens internacionais. Com isso, manterá o foco na agenda interna e na articulação política.

Lula confirmou que vai se submeter ainda no segundo semestre a uma cirurgia no quadril, em razão das fortes dores provocadas por uma artrose na cabeça do fêmur. Antes da cirurgia, no entanto, a agenda de viagens de Lula será intensa. A previsão atual é que ele passe por cinco países.

