O imenso balde de água fria que Geraldo Alckmin jogou no mercado

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin confirmou há pouco o que já andava evidente há algum tempo. A prioridade da equipe de transição é conseguir uma licença para gastar, acomodando promessas de campanha no Orçamento. Já a discussão de uma nova âncora fiscal para substituir o teto de gastos fica mesmo para depois. Só em 2023.

“Cada coisa a seu tempo. Estamos aí a praticamente 40 dias da posse, então a emergência é resolver o orçamento do próximo ano. Então, a proposta foi a exclusão do teto do Bolsa Família. Depois, a questão da discussão, ela vai ter que ser feita para frente. Mas não nesses trinta dias agora. A propostas foi encaminhada. Agora, é ouvir, ouvir, ouvir as sugestões e o pronunciamento do Senado e da Câmara.