O grande teste que será imposto a Bolsonaro no Jornal Nacional

A contragosto, o presidente Jair Bolsonaro vem dando sua cota de esforço para manter a trégua com o Judiciário, inaugurada na semana passada como parte de sua estratégia de campanha. Até agora, entretanto, o presidente vinha conseguindo desviar de muitas provocações a respeito do assunto. Não será tão simples cumprir essa tarefa hoje à noite, na entrevista minutos que ele dará ao Jornal Nacional.

+Leia mais: Os preparativos de Bolsonaro para a ‘guerra’ no JN

A sabatina preocupa o time mais próximo do presidente. Há muita incerteza sobre se Bolsonaro será capaz de se segurar, quando provocado pelos jornalistas William Bonner e Renata Vasconcelos sobre temas como a segurança da urna eletrônica e inquéritos em curso no Supremo Tribunal Federal.

Parte da campanha bolsonarista chegou a defender que o presidente cancelasse a participação. A mesma turma vem levantando dúvidas sobre se o presidente deve mesmo participar de debates no primeiro turno. E defende que ele discurse nas comemorações do 7 de setembro.

A sabatina de hoje no JN evidencia o tamanho do racha que se formou na campanha bolsonarista. Até agora, a chamada “ala moderada” parecia levar a melhor nas discussões internas. Foi esse grupo que convenceu Bolsonaro a baixar o tom dos ataques ao Supremo, com o argumento de que é hora de ganhar eleitores de centro e barrar qualquer medida com potencial de aumentar sua rejeição. Bolsonaro até aceitou ir à posse de Alexandre de Moraes como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Continua após a publicidade

Esse grupo tem a seu favor números como os da nova pesquisa BTG Pactual/FSB divulgada nesta segunda-feira, que, finalmente, mostram um avanço sólido das intenções de voto em Bolsonaro entre beneficiários do Auxílio Brasil. Mas os acontecimentos do último fim de semana já começam a puxar o debate interno em outra direção.

A campanha havia preparado treinamentos intensivos para o presidente antes da sabatina. Mas Bolsonaro, como informou o Radar, resolveu dispensar a preparação. É uma receita para a qual o presidente sempre torceu o nariz. Mas havia a expectativa de que ele se rendesse, diante da dificuldade de alcançar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas pesquisas.

A dúvida agora é qual Bolsonaro vai ao JN. Até agora, no entorno do presidente, ninguém parece demonstrar muita confiança de que ele seguirá o script mais moderado à risca e resistirá em retomar os ataques, seja à urna eletrônica, a Alexandre de Moraes, ou, pior, aos jornalistas com quem dividirá a bancada.

+Saiba mais: Os dois temas que Bolsonaro teme ouvir nesta noite no JN