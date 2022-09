O grande medo da campanha de Lula para um segundo turno

A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz ver motivos para comemorar as últimas pesquisas de intenção de voto, que têm mostrado semana após semana um cenário praticamente estacionado na disputa presidencial. A tese é que o presidente Jair Bolsonaro fez tudo o que podia e, ainda assim, não conseguiu até agora melhorar seu desempenho nos levantamentos de intenção de voto. Ou seja, manter o mesmo desempenho seria, segundo o time petista, uma vitória para Lula.

A última pesquisa Ipec, divulgada ontem, mostra Lula com 44%, contra 31% de Bolsonaro – o petista manteve o desempenho da pesquisa anterior, enquanto o presidente oscilou um ponto para baixo.

A campanha petista avalia que restam ao presidente poucas cartas para tentar virar o jogo. O 7 de setembro, por exemplo. Mas a preocupação maior, dizem aliados do ex-presidente, está lá na frente. O time de Lula enxerga o risco de Bolsonaro de vir com alguma surpresa num eventual segundo turno contra Lula.

“Esse cara abriu o cofre de uma forma inimaginável antes do primeiro turno, você acha mesmo que ele não vai inventar nada no segundo turno?”, indagou um interlocutor de Lula em conversa com a coluna, em referência ao mega pacote de bondades lançado pelo presidente, que inclui o Auxílio Brasil de R$ 600. “Ele ainda pode inventar algum rombo novo nas contas públicas. Ainda dá para fazer muito estrago”, emendou o aliado.

