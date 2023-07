O grande desejo de Arthur Lira para o futuro, na visão do PT

Entre petistas graduados, há uma avaliação cada vez mais consolidada sobre qual é o plano do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para o futuro: garantir um ministério para chamar de seu no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Embaixador do ingresso do PP no governo Lula, Lira encerra em um ano e meio seu segundo mandato no comando da Câmara.

Lira e Lula andam cada vez mais afinados. Os dois conversaram ontem por telefone, como parte dos preparativos para a minirreforma ministerial.

