O grande desafio de Jair Bolsonaro na volta ao Brasil

Um dos maiores desafios impostos ao ex-presidente Jair Bolsonaro na sua volta ao Brasil é puxar o adversário para a briga. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem muito mais a ganhar passando bem longe do embate direto com o antecessor. Entrar no confronto seria validar Bolsonaro como líder da oposição, o que não interessa em nada a Lula neste momento. Vale mais deixar o rival sob ataque do PT.

Mas o noticiário deste início de semana não contribui para os planos de Bolsonaro. O jornal O Estado de S. Paulo reacendeu o caso das joias da Arábia Saudita, com a informação de que o ex-presidente levou consigo um terceiro estojo quando deixou o Planalto. Ali, havia vários itens, entre eles um relógio Rolex em ouro branco cravejado de diamantes. É um fato novo.

Bolsonaro precisa ganhar voz em debates como arcabouço fiscal, taxa de juros, crescimento econômico, programas sociais. E é infinitamente mais difícil cumprir essa missão tendo que se explicar.

