O futuro que Lula reserva a Geraldo Alckmin

Já se falou no Ministério da Agricultura e até no comando da Fazenda. Mas o mais provável, pelo cenário do momento, é que Geraldo Alckmin seja mesmo o vice do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, caso o petista consiga de fato se eleger. Mas um vice nada decorativo, diferente do que dizia o ex-presidente Michel Temer a respeito de sua relação com a ex-chefe Dilma Rousseff.

Segundo contou à coluna um interlocutor próximo do petista, Lula está cada vez mais satisfeito com a forma como o ex-tucano vem ajudando na campanha. A ideia é mesmo tê-lo como uma espécie de “co-piloto”, como conta a reportagem de capa de VEJA desta semana. “Da forma como Lula pensa, ser vice vai ser trabalho mais que suficiente”, disse o interlocutor.

Outro líder petista disse à coluna que se surpreendeu com Alckmin nos últimos meses. “Ele está de fato vestindo a camisa. Se é por rancor dos antigos aliados dele ou não, já nem importa.”