O escorregão do PT ao ‘esquecer’ os atos golpistas de 8 de janeiro

Animados com sua primeira reunião presencial desde o início da pandemia e a primeira do novo governo Lula, membros da direção nacional do PT passaram boa parte do dia hoje discutindo a elaboração de uma resolução. É um daqueles textos em que o partido ganha a oportunidade de dar pitaco em assuntos importantes, num tom que não necessariamente precisa seguir perfeitamente o do governo.

Emenda para cá, emenda para lá, e os participantes da reunião lembraram de falar sobre juros altos, briga com Banco Central, volta de Lula ao poder e por aí vai. Foi só depois de um bom tempo que alguém notou que o texto nem sequer mencionava um dos maiores acontecimentos do novo governo: os atos golpistas de 8 de janeiro.

Outra observação na revisão era que havia um exagero nas citações ao nome de Lula. Contaram quase uma dezena de menções ao presidente. Mas havia uma única citação à “classe trabalhadora”.

