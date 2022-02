O encontro de Putin e Xi Jinping eleva pressão sobre Bolsonaro

A reunião ocorrida hoje entre os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping, resultou no anúncio de uma “parceria sem limites”, num recado direto aos Estados Unidos. Por ocorrer em meio ao aumento das tensões no Leste Europeu, o encontro serve também para colocar mais pressão sobre o presidente Jair Bolsonaro, que prepara uma viagem oficial à Rússia em fevereiro e enfrenta o risco de uma tensão diplomática com o governo de Joe Biden. O encontro de Putin e Xi Jinping e a capa de VEJA desta semana são os temas do Giro VEJA desta sexta-feira.