O drible de Lula na gritaria de aliados por espaço na campanha

O clima andou bem tenso no PT nas últimas semanas. Com a aproximação das convenções, partidos aliados – em especial aqueles que sempre estiveram ao lado do partido – aumentaram nos bastidores a choradeira por mais espaço em algumas das principais campanhas petistas.

Teve cobrança por cargo de vice, pressão por garantia de posições em governos futuros e pela divisão de recursos de campanha. Candidatos do PT chegaram a se irritar bastante com o balcão de negócios. Foi o caso do ex-prefeito Fernando Haddad, segundo relatos feitos à coluna por aliados.

Em uma conversa recente sobre o assunto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu a linha de como espera que esse assunto seja tratado. A ordem foi clara: não quer ninguém fazendo promessas para o futuro. A prioridade absoluta é atrair forças de centro e ganhar eleição. Aliados de longa data devem ser bem tratados. Mas terão que aceitar as regras do jogo.

