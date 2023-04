O discurso que a oposição a Lula ensaia para a CPI dos atos golpistas

A oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva entende que precisa de um discurso cauteloso na CPI que vai investigar os atos golpistas de 8 de janeiro. A tese é que é preciso condenar a violência e o vandalismo que marcaram as manifestações, sem que isso invalide o “sentimento de indignação” que, segundo os adversários do governo, motivou a ida dos manifestantes a Brasília.

Uma das linhas de ação diz respeito ao julgamento dos envolvidos. Não há pretensão de passar pano para os responsáveis pela depredação dos prédios públicos. Mas haverá uma defesa da individualização de condutas e uma crítica à generalização do processo.

Outro foco da abordagem será jogar luz sobre a forma como o governo, de acordo com os oposicionistas, teria se utilizado das informações a respeito do ataque para construir sua “narrativa”. Por exemplo, a ideia é reiterar que teria havido vazamento seletivo de imagens do circuito interno de segurança do Palácio do Planalto.