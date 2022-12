O discurso emocionado de Lula, recheado de recados para Bolsonaro

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o vice Geraldo Alckmin foram diplomados nesta segunda-feira. Na cerimônia, realizada na sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o petista fez um discurso emocionado, recheado de críticas ao presidente Jair Bolsonaro e com uma defesa enfática da democracia. O discurso de diplomação de Lula, as especulações sobre o papel que Aloizio Mercadante terá no governo e a votação da PEC da Transição na Câmara são temas do Giro VEJA desta segunda-feira.

