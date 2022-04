O dilema por trás das negociações atrapalhadas da terceira via

União Brasil, PSDB e MDB devem fazer nesta quarta-feira uma nova jura de amor eterno, na primeira reunião entre líderes dos três partidos desde o fechamento da janela de troca partidária. Mas o que foi previsto lá atrás por caciques das três legendas segue sendo uma realidade: a seis meses da eleição presidencial, todos ali parecem distantes de um consenso sobre qual é a melhor receita para tentar romper a polarização entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

No União Brasil, a filiação atrapalhada do ex-ministro Sergio Moro tirou da disputa o nome até agora melhor colocado nas pesquisas. Moro ainda alimenta mensagens dúbias nos bastidores sobre seu plano eleitoral, enquanto a cúpula partidária bate o pé na ideia de mantê-lo fora da corrida ao Planalto.

No PSDB, o buraco é mais em baixo. Na prática, o partido tem dois pré-candidatos à Presidência. João Doria, vencedor das prévias e formalmente apresentado para a corrida. E Eduardo Leite, que encabeça uma campanha paralela, com direito a reuniões individuais com seus pares no União Brasil e no MDB, onde se fala até sobre quem pode ser vice de quem.

O MDB vai ainda mais longe. Tem Simone Tebet como pré-candidata, mas segue conversando com o ex-presidente Lula, que em tese deveria ser tratado como adversário do grupo. De quebra, o partido alimenta as especulações sobre uma possível candidatura de Eduardo Leite. Com isso, alarga ainda mais o rombo no casco do barco de João Doria.

Fala-se em fixar um prazo até maio para definir um candidato único capaz de representar os três partidos. Isso significa que, até lá, o possível escolhido terá que sangrar por pelo menos mais um mês e meio. Simone Tebet segue sendo tratada como quem será abandonada no meio do caminho, Doria aparece como quem não consegue nem mesmo o apoio dos seus pares, Eduardo Leite terá que trabalhar para perder a fama de mau perdedor e Sergio Moro ainda precisa convencer seu próprio partido de que a candidatura vale a pena.

O fator principal por trás de tanta confusão não é ideológico e nem fruto de estratégia política. Tem muito a ver com a ideia de que talvez não valha a pena gastar dinheiro com uma campanha presidencial com poucas chances de vitória. Com várias, então? Nem pensa. Se é para perder, melhor gastar o fundo partidário com outras candidaturas. Mas o fato é que esse cenário tem apenas dois beneficiários: Lula e Bolsonaro. Que terão até o meio do ano para consolidar ainda mais polarização na corrida presidencial. É tudo o que ambos desejam.