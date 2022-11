O deadline de Lula para anunciar seu ministério

Diante da ansiedade generalizada pelo anúncio da nova Esplanada, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva reforçou aos seus aliados mais próximos que não vai apressar a escolha dos nomes. Pode até ser que o martelo seja batido pontualmente em algumas pastas temáticas. Mas as definições mais aguardadas no núcleo central do governo devem mesmo ficar para depois.

Uma coisa é certa, disse à coluna um interlocutor do presidente eleito: nada sai antes da COP27, onde, quem sabe, pode vir algum indicativo sobre áreas que têm relação com a temática ambiental. Mas, em geral, vale a receita do passado. Em 2002, lembrou o interlocutor, Lula só completou o anúncio de seu ministério – incluindo os nomes mais aguardados da equipe econômica – no dia 23 de dezembro.

