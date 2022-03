O deadline de Eduardo Leite para se decidir sobre a corrida presidencial

Colegas de partido do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, dizem que ele deve anunciar sua decisão final sobre uma possível candidatura presidencial até o fim da próxima semana. E a aposta dessa turma é que ele disputará o Palácio do Planalto pelo PSD.

Quem já indicou que vai mesmo desembarcar do projeto é Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ao declarar hoje que “nunca afirmou” que seria candidato. Pacheco prometeu anunciar “em breve” sua decisão.