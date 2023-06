O climão na disputa por uma cadeira no STJ

Única mulher na lista sêxtupla preparada pela Ordem dos Advogados do Brasil para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), a advogada Daniela Teixeira não teve vida vida fácil até agora em sua campanha pela vaga que pertencia a Félix Fischer. Ela foi a mais votada na lista sêxtupla apresentada ontem pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), com 28 votos.

Quem circula bem no tribunal diz que a resistência ao nome dela é forte entre os magistrados. Mas quem é próximo da advogada enxerga no apoio de setores do PT e do Planalto a chave para a disputa.

A lista sêxtupla com indicados da OAB inclui, além de Daniela, os advogados Luís Cláudio Chaves, Luiz Cláudio Allemand, Otavio Luiz Rodrigues Junior, André Luis Guimarães Godinho e Márcio Eduardo Tenório da Costa Fernandes.

A lista serve de base para que o pleno do STJ selecione três nomes, a serem sugeridos ao presidente da República, que fará a escolha final. A sessão do tribunal para analisar a lista está marcada para 23 de agosto.