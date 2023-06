O clima para a sabatina de Zanin no Senado

Indicado ontem para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin Martins já se lançou nos preparativos para a sabatina que acontecerá na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Apesar da expectativa de que a oposição mire no presidente Luiz Inácio Lula da Silva e na Operação Lava-Jato, o clima é pela aprovação do nome do advogado do presidente sem grandes dificuldades. A indicação de Zanin ao Supremo é tema do Giro VEJA desta sexta-feira.

Siga